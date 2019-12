Apesar das dificuldades e incertezas enfrentadas durante o ano, 2019 pode ser considerado positivo para os trabalhadores do setor da construção civil de Volta Redonda e região. O sindicato da categoria destaca como ponto principal a preservação de benefícios,mesmo com todas as dificuldades apresentadas pelos sindicatos patronais nas negociações.

O presidente do Sindicato da Construção Civil, Sebastião Paulo, compara a situação da categoria com trabalhadores de outros setores. “Garantimos a permanência de todas as cláusulas nos acordos, como

hora extra, vale-transporte, café da manhã, entre outros benefícios.”

Além disso, os reajustes salariais dos trabalhadores ficaram acima da inflação acumulada no período. Comparada com a realidade de várias

categorias em todo país, podemos dizer que os resultados foram uma vitória para a nossa”, ressaltou.

O sindicalista também citou os benefícios assegurados para os trabalhadores. “Na convenção coletiva da Construção Civil, os reajustes variaram de 3.32% a 8%. A cesta fechou em R$ 260,00 para quem trabalha dentro da indústria e R$ 170,00 para os que atuam fora da indústria.

Outro destaque foi o reajuste de 6% no piso do Ajudante I, uma valorização dessa função que é a porta de entrada no setor da construção”, exemplificou.

Mármore e granito

Para o setor de Mármore e Granito, o reajuste foi de 5.07% para todas as funções da tabela salarial. A cesta básica teve aumento de 10%, o que representou o dobro da inflação acumulada no período.

Já para os trabalhadores das empresas de montagem industrial, o reajuste salarial foi de 3.57%, com a cesta básica fechando em R$ 320,00 mensais.

“Os resultados das campanhas salariais mostram que o sindicato, com a participação dos trabalhadores, continua sendo a maior fortaleza de direitos. Nossa diretoria trabalha nas negociações com muito comprometimento, para garantir os reajustes e manter os benefícios”,

avaliou Sebastião Paulo.

Além do aumento salarial na data-base, os associados do sindicato da Construção Civil contam com assessoria jurídica em causas trabalhistas, tratamento odontológico, inclusive para seus dependentes, convênios com descontos em universidades e escolas, consultas médicas, exames, atividades de lazer e muitos outros

serviços.

O sindicato atua também nas fiscalizações em obras, convocações de mesas redondas no Ministério Trabalho, plantões da diretoria, na sede e subsede da entidade, para atender as demandas da categoria, entre outros.

Outra importante ação é a Festa do Trabalhador da Construção Civil, uma confraternização realizada todos os anos, premiando os associados do Sindicato e seus familiares. Este ano cerca de cinco mil

pessoas passaram pelo evento, o maior público registrado desde a sua primeira edição.