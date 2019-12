A dupla sertaneja Marcos e Belutti faz o show principal do Réveillon em Volta Redonda. A programação está marcada para começar às 22h de terça-feira (dia 31), na Vila Santa Cecília, ainda terá DJ e a banda local Elektra para animar o público. A organização do evento prevê cerca de 100 mil pessoas.

A estrutura do palco, assim como nos dois últimos anos, será instalada na Rua 14, em frente ao Escritório Central, e o local contará também com praça de alimentação.

Neste ano, o Réveillon será realizado em parceria com a iniciativa privada, reduzindo o custo da Prefeitura. “Em tempo de crise financeira no Município e no Estado do Rio de Janeiro, é preciso garantir diversão para a população sem esbanjar dinheiro público”, afirmou o prefeito Samuca Silva (PSDB).

O chefe do Palácio 17 de Julho destacou que a festa da virada de ano, pela facilidade de acesso, atrai também visitantes de cidades vizinhas, impulsionando a economia local. “O turismo gerado pela festa de Réveillon ajuda a movimentar a economia”, lembrou.

O repertório variado da banda Elektra e os hits de Marcos e Belutti, que estão entre os mais tocados em rádios e plataformas digitais, como “Domingo de Manhã”, “Eu Era”, “Então Foge” e “Cancela o Sentimento”, serão atração de uma festa preparada para receber toda a família.

A estrutura inclui banheiros químicos e a Guarda Municipal vai garantir a segurança das pessoas que para todos aproveitarem a festa com tranquilidade. O público ainda vai contar com ambulâncias para casos de emergência.



Foto: Reprodução da internet