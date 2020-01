A partir deste sábado (dia 4), as empresas que integram o Sindpass (Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Sul Fluminense) e operam em Volta Redonda começarão a atuar em linhas que, até então, estavam sob a responsabilidade da Viação Sul Fluminense na cidade. A notícia foi dada nesta quinta-feira (dia 2) pelo prefeito Samuca Silva (PSDB), durante uma inauguração na Vila Rica.

Na semana passada, o prefeito determinou ao Sindpass que assumisse um total de nove linhas. Porém, um acordo feito entre o Sindpass e as empresas de ônibus, com a concordância do governo municipal, manteve quatro linhas com a Sul Fluminense. A empresa está sob intervenção judicial desde setembro do ano passado. Elite, Pinheiral e Cidade do Aço vão atuar nas outras cinco.

Segundo o prefeito, a medida é provisória. “Enquanto a licitação não pode ser realizada, em mais um ato de coragem, autorizei novas linhas de ônibus de outras empresas nos lugares onde hoje o serviço prestado é ruim. Queremos resolver os problemas”, afirmou.

Veja as linhas e o número de ônibus estabelecidos para atender os usuários:

300 – Santa Rita do Zarur-Conforto – Viação Elite

325 – Santa Cruz – Conforto – Viação Elite

400 – Vila Brasília-Vila Elmira – Viação Pinheiral

405 – Coqueiros-Vila Elmira – Viação Pinheiral

545 – Siderlândia – Circular – Viações Pinheiral/Viação Cidade do Aço

As linhas que permanecerão com a Viação Sul Fluminense, que ficará menos sobrecarregada, serão a 305 (Santa Rita do Zarur-Jardim Amália); 310 (Santa Rita do Zarur-Açude); 505 (Santa Rita de Cássia-Conforto) e 550 (Siderlândia – Circular II).