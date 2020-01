A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço da Operação Ano Novo, que visou coibir os crimes de trânsito nas rodovias da região. A ação dos agentes ficou concentrou-se entre os dias 27 de dezembro e 1º de janeiro.

Segundo a PRF, durante este período, quatro acidentes foram registrados no trecho do Sul Fluminense, com dois feridos e apenas uma morte. De acordo com o balanço, 349 multas foram aplicadas, sendo sete por embriaguez ao volante, com dois motoristas presos em flagrante.

Documentações pendentes também foram alvo da PRF nessa operação: 11 CNHs e 27 CRLVs foram recolhidos, e outros 31 veículos foram apreendidos e levados ao pátio da PRF por outras irregularidades.