Na soma de todos os tipos de acidentes, redução foi de 22% em relação a 2018

Mesmo com o aumento de 12% no volume do tráfego na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira) entre os dias 20 de dezembro e 1º de janeiro, a K-Infra Rodovia do Aço fechou o balanço da operação especial de fim de ano com reduções na quantidade de acidentes com vítimas e sem vítimas, na comparação com o mesmo período entre o Natal e o Ano Novo de 2018.

Os números, divulgados na tarde desta sexta-feira (dia 3), revelam queda de 26% no total de acidentes com vítimas (redução de 23 para 17 casos). O indicador referente a acidente sem vítima também baixou de 16 para 14 ocorrências (12,5% a menos).

Na soma dos três tipos de ocorrência referente a acidente (com vítima fatal; com vítima; e sem vítima), a concessionária também fechou o balanço com indicadores de queda: 32 casos na operação do fim de ano de 2019, ante 41 registros na operação especial de 2018. Uma redução de 22%.

Os números alcançados são resultado de um trabalho em conjunto de todas as equipes, inclusive de manutenção e conserva da rodovia, que atuaram em esquema especial de plantão ao longo do período entre os dias 20 de dezembro e 1º de janeiro, além da fiscalização ostensiva da Polícia Rodoviária Federal.

“Mesmo num período de maior circulação de veículos e usuários, fechamos o balanço com redução expressiva no número de acidentes e, principalmente, de vítimas graves e mortes”, destacou o diretor executivo de Operações da K-Infra, Luciano Mendes.

Foto: Divulgação K-Infra Rodovia do Aço