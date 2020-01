Uma guarnição do 28º Batalhão de Polícia Militar prendeu na manhã desta sexta-feira (dia 3), Judson Jeremias, suspeito de participar, no dia anterior, de uma tentativa de homicídio contra Douglas Rafael Silva, de 24 anos. O crime aconteceu na Travessa Nossa Senhora Aparecida, que fica na Rua Fortaleza, no bairro Getúlio Vargas, em Barra Mansa.

Segundo Douglas, ele estava sentado em frente a sua casa com um amigo, quando um Fiat Palio preto com quatro indivíduos parou, e três deles armados desceram, e efetuaram diversos disparos em sua direção. Ele conseguiu correr para dentro de sua casa.

Os bandidos fugiram, mas devido à proximidade com o veículo, a vítima conseguiu reconhecer Judson como motorista e os outros três ocupantes do carro. No local, a perícia encontrou três estojos declarados de calibre 9 milímetros.

O suspeito foi preso na manhã de hoje, na Avenida Presidente Kennedy, na altura do bairro Ano Bom, durante uma averiguação de comportamento suspeito. Os homens da PM avistaram Judson e imediatamente o reconheceram como um dos envolvidos na tentativa de homicídio. O suspeito não resistiu a prisão, e com ele nada ilícito foi encontrado.

Ele foi levado à 90ª DP, para prestar depoimento, e até o momento desta atualização, Judson permanecia prestando esclarecimentos.