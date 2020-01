O UniFoa iniciou uma campanha de doação de sangue com seus funcionários da área administrativa. Nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2020, todos que doarem sangue no Hospital São João Batista, em Volta Redonda, além de folgarem no dia da doação, terão direito a mais uma folga na data escolhida pelo funcionário no ano de 2020.

A iniciativa visa colaborar com o banco de sangue de um dos principais hospitais da cidade e promover entre os funcionários a conscientização sobre a importância da doação. A FOA e o UniFoa contam com mais de mil colaboradores e a expectativa é de que 30% participem da campanha.

Para doar é necessário pesar mais que 50 quilos, ter dormido, pelo menos, seis horas nas últimas 24 horas, se alimentar bem antes da doação e não fazer jejum. O hemonúcleo do Hospital São João Batista funciona de segunda a sexta-feira, das 7 às 13 horas, na Rua Nossa Sra. das Graças, 235, São Geraldo, Volta Redonda.



Foto: Divulgação