Genivaldo Silva foi eleito na noite desta segunda-feira (dia 13, por aclamação, para comandar o Barra Mansa Futebol Clube no biênio 2020-2021. Uma das metas do novo mandatário do Leão do Sul é investir nas divisões de base.

Há alguns anos, o funcionário da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) desenvolve projetos de futebol na cidade. Nas categorias de base do Leão do Sul, Genivaldo realiza trabalhos importantes desde 2015. Neste período, ficou afastado apenas em 2017.

No segundo semestre de 2018, o desportista assumiu a vice-presidência do clube e esteve à frente da coordenação que obteve conquistas importantes, como o título de campeão Carioca Sub-17 (Série B), o acesso com o Sub-15 e Sub-17 para a Série A e, ainda, o vice-campeonato do Sub-12 no Metropolitano.

Para o ano de 2020, o novo presidente terá os desafios de montar o time profissional para a disputa do Campeonato Carioca (Série B2) que início previsto para a última semana de maio. Além disso, o projeto é disputar todas as competições da base promovidas pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (do Sub-11 ao Sub-20).

Não foi informada a data da posse de Genivaldo e da nova diretoria.

Foto: Divulgação