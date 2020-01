Policiais civis apreenderam cocaína e maconha, no final da manhã dessa segunda-feira (dia 20), em Volta Redonda, quando faziam uma investigação.

O delegado Wellington Vieira não deu muitos detalhes a respeito, informando apenas que os agentes estavam fazendo uma investigação voltada exatamente para o tráfico de drogas, com monitoramento de áreas usadas para a venda de entorpecentes.

No Eucaliptal, eles apreenderam 134 pinos de cocaína, um tablete e 91 sacolés de maconha. Um suspeito chegou a ser conduzido à delegacia, mas foi liberado. Os policiais estiveram ainda no Morro da Conquista, no Santo Agostinho, na Vila Brasília e no Vale Verde.