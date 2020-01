O presidente Jair Bolsonaro utilizou as redes sociais, na noite desta terça-feira (do 21), para negar possibilidade da instalação de duas novas praças de pedágio na via Dutra, na altura de Barra Mansa (mais precisamente nas proximidades da Pedreira Pombal) e em Guarulhos (SP). Na postagem, Bolsonaro citou a renovação da concessão da estrada que liga o Rio a São Paulo.

“Por ocasião da renovação da concessão da Rodovia, que vence em 2021, nosso Governo proporá não só a diminuição do valor do pedágio, bem como não permitirá a construção de novas praças para sua cobrança”, garantiu.

Na última semana, em audiência pública realiza em um hotel na zona Sul do Rio, foi apresentada a proposta da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) de incluir a Rio-Santos (BR-101) e uma nova praça de pedágio no trecho do Vale do Paraíba (BR-116) no pacote de concessão da via Dutra.



Presidente postou a sua decisão nas redes sociais – Reprodução Twitter

A proposta da ANTT, órgão ligado ao governo federal, gerou insatisfação em políticos e representantes de entidades empresariais do Sul Fluminense, que temiam prejuízos econômicos para a região, principalmente com o risco iminente de aumento no custo do frete para o escoamento da produção.

A previsão, caso o edital seja aprovado, é que o custo para o motorista que trafegue no trecho entre São Paulo e Rio, por eixo, aumente 6% o pedágio. O contrato atual da via Dutra, administrado pela CCR NoaDutra, vence em março de 2021. Depois disso, uma nova concessionária vai administrar a estrada por 30 anos. O investimento previsto no projeto é de R$ 32 bilhões.



Foto: Reprodução Facebook/Presidente Jair Bolsonaro