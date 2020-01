Para melhorar o fluxo de veículos no bairro Aterrado, especialmente na Avenida Lucas Evangelista, a Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), promove alterações no trânsito de forma experimental. As primeiras mudanças foram realizadas nesta quarta-feira (dia 22) na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes – Beira Rio, em direção ao bairro Retiro, com a eliminação do cruzamento na saída do bairro Limoeiro.

Agora, o motorista que sai do Aterrado, na Avenida Lucas Evangelista, e acessa a Beira Rio pela Ponte Dr. Murilo César dos Santos, segue direto em direção ao bairro Retiro. Com a mudança, foram desativados três sinais de trânsito na altura do Limoeiro. Para sair do bairro e chegar a Beira Rio, os condutores têm que pegar à direita pela Rua Madame Curie e à esquerda pela Rua Osvaldo Cruz.

A Avenida Lucas Evangelista, no Aterrado, tem quatro pistas de rolamento; quando chega à Ponte Dr. Murilo César dos Santos, fica restrito a duas pistas de acesso à Beira Rio; e, após a ponte, há apenas uma pista no sentido Retiro. A medida, implantada pela STMU, vai minimizar o impacto da redução do número de pistas de rolamento com a melhora da fluidez no trânsito.