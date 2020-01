O prefeito Samuca Silva (PSDB) se reuniu nesta terça-feira (dia 28), no Palácio 17 de Julho, dirigentes e representantes da torcida do Voltaço para discutir a proposta de tornar alunos da rede pública de educação em sócios-torcedores do clube. O assunto começou a ser tratado ainda no ano passado. Atualmente, a rede pública conta com 39 mil alunos.

De acordo com a prefeitura, entre as contra partidas oferecidas pelo clube, está a seleção de 300 alunos da rede pública municipal para treinar nas categorias de base do Voltaço, além de acesso gratuito dos alunos aos jogos, desconto de 50% para o pai ou responsável, participação em sorteio para assistir a partidas fora da cidade e sorteio de brindes.

Gustavo Horta, representante da diretoria do Clube, contou que esse é um sonho da torcida. “Começamos muito bem. Essa ideia de resgatar o vínculo do time com os moradores da cidade é ótima e fazer isso através de um projeto que envolva as crianças é a melhor forma”, afirmou.

A previsão é que o lançamento seja feito durante um jogo do Voltaço em março. (Foto: Evandro Freitas)