Será sepultado nesta quarta-feira (dia 29) às 16h30min, no Cemitério Portal da Saudade, o corpo do sargento da Polícia Militar Renato Marins, de 44 anos. Ele morreu no início da noite de ontem, no Hospital Estadual de Traumatologia e Ortopedia em Nilópolis, na Baixada Fluminense, onde estava internado há 13 dias.

Marins sofreu queimaduras de primeiro, segundo e terceiro graus em 70% no dia 15 de janeiro, enquanto fazia manutenção em um jet ski em sua casa no bairro Parque Mambucaba, em Angra dos Reis.

O policial que era lotado no 28º Batalhão de Volta Redonda fumava enquanto fazia o serviço. Houve derramamento de combustível, seguido de incêndio, ferindo gravemente o sargento.

Ele chegou a ser atendido no Hospital da Praia Brava, Angra, antes de ser transferido para um hospital especializado no atendimento a queimados na Baixada Fluminense, onde morreu na noite desta terça-feira.

Renato Marins deixa quatro filhos e esposa. Ele morava na Vila Santa Cecília. O corpo está sendo velado no Portal da Saudade.

Foto: Reprodução