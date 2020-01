Até o final! O Volta Redonda lutou, buscou o gol até o último minuto e, aos 46 minutos, João Carlos, de pênalti, marcou e o Esquadrão de Aço venceu por 1 a 0 o Bangu em Moça Bonita.

Com o resultado, o Voltaço chega aos nove pontos ganhos e assume a vice-liderança do grupo B. Na próxima rodada, o Tricolor recebe a Portuguesa-RJ. A partida será na segunda-feira (dia 3), às 18h, no estádio Raulino de Oliveira.

O jogo

Mesmo debaixo de um forte calor, as duas equipes começaram a partida a todo vapor. Aos quatro minutos, Juliano bateu para o gol, a bola desviou na defesa e Douglas Borges se esticou todo para fazer grande defesa e evitar o gol adversário. A resposta tricolor veio três minutos depois, com Saulo Mineiro, que arriscou da entrada da área e obrigou Matheus Inácio a fazer grande defesa.

A partida seguiu equilibrada e com os donos da casa arriscando mais, porém, parando em Douglas Borges, que fez mais duas grandes defesas. Quando o goleiro tricolor foi vencido, o zagueiro Heitor apareceu para tirar em cima da linha um chute de Mariano, deixando o 0 a 0 no placar durante a primeira etapa.

Na volta do intervalo, a partida seguiu equilibrada e as duas equipes só conseguiram criar chances claras de gol após a parada técnica. Aos 28 minutos, Douglas Borges fez grande defesa após chute da entrada da área e, no rebote, Mariano mandou para o gol, mas Oliveira, em cima da linha, evitou o gol adversário. O Voltaço respondeu aos 30 minutos com Pedrinho, que, após um lindo voleio, até balançou a rede adversária, mas o árbitro anulou o lance, marcando toque de mão do atacante tricolor.

Quando o 0 a 0 parecia que não iria sair do placar, Andrey derrubou João Vitor na área e o árbitro marcou pênalti para o Volta Redonda. João Carlos foi para a cobrança e marcou o gol da vitória do Esquadrão de Aço aos 46 minutos de jogo.