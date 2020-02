O Clube dos Funcionários realizará no dia 8 de Fevereiro no Ginásio da PET a ‘Peneira do Vôlei Feminino’ com o objetivo de selecionar atletas para as suas equipes de base, que nesta temporada disputarão importantes competições estaduais e nacionais.

Entre 9h30 e 10h30 serão avaliadas as atletas nascidas nos anos de 2007 e 2008. A Peneira para avaliação das meninas nascidas nos anos de 2005 e 2006 será realizada entre 10h30 e 11h30. Já a seleção das meninas nascidas em 2003 e 2004 ocorrerá de 11h30 ás 12h30.

A participação na Peneira será gratuita, mas é fundamental que as postulantes ás vagas nas equipes do Clube tragam documento de identificação e estejam com roupas adequadas para a prática esportiva.

Fabrício Amaral, treinador das equipes de vôlei do CFCSN convidou as meninas que gostam de jogar vôlei para participar da peneira e garantiu que as atletas selecionadas terão atenção se desenvolverem na modalidade.

“Convidamos as meninas da região para participarem da nossa Peneira. A alta estatura, que é uma característica física importante no voleibol, será um diferencial na escolha. A parte técnica nós desenvolveremos nos treinamentos do dia-dia aqui no Clube. Não quer dizer que as aspirantes que não sejam altas não tenham chances. São todas bem vindas. Temos uma temporada repleta de competições importantes e quem chegar pode ter a certeza que terá a nossa atenção para se desenvolver e ajudar bastante as nossas equipes”, afirmou o treinador.