O cadete da Aman (Academia Militar das Agulhas Negras) Felipe Ferreira Alves de Oliveira, de 21 anos, morreu neste domingo (dia 9) no Hospital da Unimed, em Volta Redonda. Ele foi um dos feridos em acidente ocorrido na Via Dutra, em Paracambi, no último dia 2. Ele perdeu o controle do carro devido a pista molhada, bateu na mureta de segurança e caiu de uma ponte no km 219.

O carro dirigido por Felipe ficou totalmente destruído devido a gravidade do acidente. Foto: Polícia Rodoviária Federal

Felipe estava acompanhado de Bruno Gomes de Oliveira, de 22 anos, também cadete da Aman e que acabou ferido. Os dois estavam a caminho da Aman para o retorno do ano letivo quando ocorreu o acidente. Bruno foi socorrido para o Hospital da Posse, em Nova Iguaçu, sendo transferido para o Hospital do Exército, em Deodoro, Rio de Janeiro.

Em nota, a Aman lamentou o acidente e a morte de Felipe. Foto: Redes Sociais e PRF