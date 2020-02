Os mais de 112 mil carnês do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2020 começarão a ser entregues à população nesta segunda-feira (dia 10). Para quem optar em realizar o pagamento em cota única, até o dia 10 de março, o desconto ofertado pela prefeitura é de 18%. Outra opção é pelo pagamento integral, com desconto de 10%, no dia 31 de março.

Os contribuintes que optarem pelo pagamento parcelado, terão até seis vezes para quitar os valores. O vencimento da primeira cota está marcado para o dia 31 de março. As demais parcelas vencem em 30 de abril, 29 de maio, 30 de junho, 31 de julho e 31 de agosto.

Para as pessoas que não receberem o carnê antes da primeira data para pagamento em cota única, a orientação é retirar a segunda via pelo site da prefeitura. A secretaria municipal de Fazenda (SMF) informa que caso o contribuinte não concorde com alguma informação, deve comparecer aos guichês 8 e 9 no térreo do Palácio 17 de Julho, sede do governo, para apresentar as divergências até o dia 10 de março.

“Com a crise financeira, os municípios estão sobrevivendo com receita própria. Então todas as formas de arrecadação são fundamentais para manter os investimentos na cidade”, disse o prefeito Samuca Silva (PSDB), lembrando, ainda, que Volta Redonda aumentou sua capacidade de arrecadação sem reajuste de impostos.

IPTU Digital

Outra opção lançada pela Prefeitura é o IPTU Digital. O modelo foi pensado para gerar economia e sustentabilidade. Para receber o carnê digital a partir de 2021, basta realizar um cadastro através do site iptudigital.voltaredonda.rj.gov.br. Após o preenchimento do cadastro com nome, inscrição imobiliária e CPF do contribuinte, as informações vão para um banco de dados e, a partir daí, a pessoa passa a receber o carnê digital do IPTU por e-mail.

A expectativa de arrecadação é de R$ 92 milhões, sendo R$ 42 milhões provenientes da indústria, como, por exemplo, a Companhia Siderúrgica Nacional.

