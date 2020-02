O ator e cineasta José Mujica Martins, conhecido como Zé do Caixão, morreu na tarde desta quarta-feira (dia 19) aos 83 anos.

Ele estava internado em um hospital em São Paulo. A causa da morte foi uma broncopneumonia. A informação foi confirmada pela família do ator.

Ele deixa uma vida dedicada ao cinema no país com mais de 40 obras no currículo. O personagem Zé do Caixão foi um dos precursores do gênero de cinema de horror no Brasil.