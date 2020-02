Morreu na manhã deste domingo (dia 23) o jornalista Flávio Collistet, vítima de acidente de trânsito na BR-267, próximo ao trevo de acesso ao município mineiro de Bom Jardim de Minas. A esposa de Flávio, Ednalva, de 54 anos, que conduzia o Ford Fiesta do casal, morreu no local.

A colisão foi registrada no km 213. O veículo do casal, placa LQW 8381, bateu de frente com uma carreta que seguia sentido Juiz de Fora. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local.

Ford Fiesta do casal foi atingido por carreta na altura do trevo de Bom Jardim de Minas

– Foto: Reprodução

Nascido em Resende, Flávio Collistet era assessor de imprensa da prefeitura de Quatis. Segundo informações, o casal seguia para São João Del Rey.

O prefeito de Quatis, Bruno de Souza, lamentou a morte do jornalista, a quem classificou como “integro e dedicado”.

Foto: Reprodução da internet

.