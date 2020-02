A Prefeitura de Volta Redonda, por meio do programa “Orgulho de Volta”, entregou no sábado (dia 22), a obra de recomposição de muro de contenção na Rua Sargento Paulo Moreira, no bairro Santo Agostinho. O investimento foi de cerca de R$ 200 mil no local e faz parte dos R$ 3 milhões previstos para o ano de 2020 em contenção de encostas em diversos bairros de Volta Redonda.

O prefeito Samuca Silva afirma que as obras de contenção são uma prioridade, garantem a prevenção de acidentes, como deslizamentos de terra, trazendo mais segurança aos moradores, principalmente das encostas. Muitas dessas obras eram reivindicações históricas das comunidades e foram incluídas no Orçamento Participativo, recebendo tratamento prioritário por parte da prefeitura.

“Em 2018, investimos R$ 2 milhões em contenções; no ano passado R$ 3 milhões; e esse mesmo valor será investido em 2020”, disse Samuca. Ele informou ainda que o bairro Santo Agostinho vai ganhar outra grande obra de infraestrutura. “Já está licitada e deve começar no próximo mês a implantação da nova rotatória de entrada e saída do bairro. Uma medida que vai trazer mais segurança e melhorar a mobilidade urbana no local”, contou.

No Santo Agostinho, além da recomposição do muro, que apresentava problemas estruturais e faltava o revestimento, o piso da servidão acima da contenção, que dá acesso às moradias, também foi recuperado. A equipe do Furban (Fundo Comunitário de Volta Redonda) ainda fez limpeza no local e a revitalização da área de convivência anexa ao muro com a intervenção do programa VR Colorida.

“Além de evitar o deslizamento de terra, o trabalho executado nesta localidade tem o objetivo de inibir o descarte de entulho, prática comum antes da intervenção da prefeitura. Deixando o lugar bonito, pretendemos mobilizar a comunidade para cuidar do espaço, utilizando para lazer e convivência”, afirmou o presidente do Furban, Ronie Oliveira.

O vereador Rodrigo Furtado, cuja família é moradora do bairro, agradeceu pela execução da obra. “A recuperação desta contenção era uma reivindicação antiga da comunidade. O trabalho realizado pela prefeitura foi de prevenção de acidentes”, falou.

As vizinhas Lenita Dolores Rosa e Creuza Maria Ferraz, que moram em frente à praça há quase 50 anos, foram participar da entrega oficial. “É uma tranquilidade ver essa obra concluída. Além disso, a pintura colorida trouxe beleza para o bairro”, elogiou Lenita.