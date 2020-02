Dever cumprido. Segundo a PRF, esta foi a sensação que a “Operação Carnaval” deixou para seus agentes. Em balanço parcial divulgado nesta quarta-feira (dia 26) a Polícia Rodoviária Federal, divulgou números positivos em relação ao trânsito nas estradas da região neste feriado.

De acordo com a PRF, no trecho da Br-393 (Rodovia Lúcio Meira) que corta o sul do estado, foram 578 multas emitidas. Sendo 17 para pessoas que dirigiam alcoolizadas. Já por irregularidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro, 32 veículos foram apreendidos.

Os policiais ainda prenderam um homem com mandato de prisão em aberto, por estelionato e apropriação indébita. Em outro trecho da rodovia, um suspeito de receptação foi detido em um veículo com sinais de adulteração. Ele foi encaminhado à delegacia de Barra do Piraí

A PRF ainda afirmou que apenas um acidente, sem vítimas, foi registrado no período de sexta a terça-feira.

Já na Via Dutra, segundo a PRF, o saldo também é positivo. Foram aplicadas 226 multas, sendo três por embriaguez ao volante. Sete acidentes foram registrados, 10 com feridos, mas também sem vítimas fatais.

De acordo com o balanço, seis pessoas foram detidas, por motivos variados, como tráfico de drogas, embriaguez ao volante, uso de documento falso, crimes de trânsito e um mandato de prisão em aberto.

Uma grande apreensão de cocaína foi realizada durante a operação. Foram mais de 29kg do entorpecente. Três documentos falsos e um veículo adulterado também foram apreendidos pela PRF.