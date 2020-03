Devido às chuvas do último sábado (dia 29) parte da pista da RJ-155 (Saturnino Braga) desmoronou na altura do km 17, no sentido Angra dos Reis x Barra Mansa, logo após o túnel. Na tarde desta segunda-feira (dia 2) a erosão aumentou até a faixa de rodagem, onde trincas já aparecem no asfalto, levando os motoristas a trafegarem apenas pelo acostamento da rodovia.

O local do deslizamento, fica na chamada Serra D’água. O superintendente de Sinalização da Diretoria de Operação, Monitoramento e Controle de Trânsito do DER (Departamento de Estradas e Rodagens), esteve na localidade para avaliar a situação.

Segundo o Batalhão Rodoviário da PM, caso a terra continue a ceder, a estrada será totalmente interditada e o tráfego será desviado para a RJ-149, a Serra do Piloto.