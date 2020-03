No início da noite desta terça-feira (dia 03), a prefeitura de Porto Real informou que o município tem um caso suspeito do novo Coronavírus (Covid-19). Em nota oficial, a assessoria de imprensa da cidade relatou que, uma paciente com a suspeita do vírus, foi atendida no Hospital Municipal São Francisco de Assis.

Inicialmente, a mulher, de 54 anos, moradora de Barra Mansa, foi atendida na unidade de saúde de Floriano, distrito barramansense, onde relatou os sintomas respiratórios e, ainda, mencionou que havia viajado à Itália recentemente.

Em acordo com os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, a direção médica do hospital tomou medidas protetivas em relação à paciente, fazendo todos os exames e a colocando em isolamento completo em seguida.

O exame que serve para confirmação, foi entregue ao Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen), no Rio de Janeiro. A paciente não se enquadrava nos critérios de internação, por isso, acabou sendo liberada e orientada a seguir o tratamento em quarentena residencial.

O acompanhamento do quadro clínico da paciente será realizado pelas autoridades de saúde de Barra Mansa, que já foram devidamente notificadas.

Foto: Dorinha Lopes/PMPR