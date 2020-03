Com um investimento de R$ 1 bilhão, a prefeitura de Volta Redonda planeja entregar a reforma do Túnel 20, no bairro Água Limpa, ainda este mês. Segundo a prefeitura, a nova rede de água do local já está pronta. Ela foi construída para evitar alagamentos que acontecem na área há 15 anos.

Ainda de acordo com a prefeitura, também está sendo feita a recomposição do solo com piso intertravado, que facilita na absorção de água de chuva e diminui impacto, e novas calçadas.

O diretor-presidente do Fundo Comunitário de Volta Redonda (Furban), Ronie Oliveira, destacou ainda que no local está sendo feita a recomposição com concreto intertravado, que é mais resistente e ajuda no escoamento da água de chuva.

“Essa região do bairro Água Limpa é muito úmida, pois é uma área de muitas minas de água. Por isso escolhemos o concreto intertravado que, além de mais resistente, ajuda no escoamento. Estamos trocando grande parte do solo da Avenida Eloy Pereira Pimental e dentro do túnel. Também vamos realizar o projeto VR Colorida no local, levando mais cor e arte para a cidade”, acrescentou Ronie