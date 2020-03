O governador Wilson Witzel (PSC) mobilizou na manhã de segunda-feira (dia 2) o gabinete de crise para acompanhar as ações no atendimento às cidades afetadas pela forte chuva do fim de semana. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil Estadual estão de prontidão desde às 11h do último sábado (dia 29), quando um alerta foi emitido a 32 municípios do Rio de Janeiro sobre a possibilidade de grande precipitação no estado.

Desde então, cerca de 800 chamados já foram atendidos, entre salvamentos, cortes de árvores, buscas e resgates. “Quero me solidarizar com a população fluminense afetada por esta forte chuva no Rio de Janeiro. Há pessoas desabrigadas e, infelizmente, vivenciamos isso recentemente nas regiões Norte e Noroeste do estado. Tanto a Defesa Civil quanto as demais secretarias estaduais estão de prontidão para atender às cidades e aos moradores das áreas atingidas. Já iniciamos os trabalhos e seguiremos durante os próximos dias para minimizar os estragos causados pelas enchentes”, afirmou o governador.

Segundo a Defesa Civil, as cidades mais atingidas são Magé, Mesquita, Rio Bonito, Seropédica e a capital (região da Zona Oeste). Em todo o estado, já chegam a, aproximadamente, 5.300 pessoas desabrigadas e/ou desalojadas.

População pode ajudar com doações

Os quartéis do Corpo de Bombeiros de todo o estado estão recebendo doações de água mineral, produtos de higiene e alimentos não-perecíveis.

“Corpo de Bombeiros é o braço operacional da secretaria. Nosso militares estão à disposição para auxiliar nas operações da Defesa Civil do Estado, responsável pelas ações de apoio aos municípios. Nosso trabalho começa na prevenção, passando pela consultoria técnica e pelas capacitações, bem como pela coordenação em eventos com repercussão intermunicipal” explicou o secretário de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Roberto Robadey.

