Os aprovados no concurso público para a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) iniciaram nesta segunda-feira (dia 9), o curso de formação para poderem atuar pela corporação. As primeiras instruções aconteceram na sede da Guarda e todo o treinamento prático e teórico para os 49 aprovados vai durar aproximadamente três meses. Segundo a prefeitura, com o reforço, a GMVR contará com efetivo de 220 guardas municipais.

Pela manhã, os aprovados receberam orientações da Seção de Instrução e Capacitação da GMVR, além de conversarem com o comandante Dalessandro de Assis.

O comandante da Guarda Municipal, Dalessandro de Assis, destacou que os novos convocados vão contribuir para maior presença da corporação nas ruas da cidade. “Quero agradecer ao prefeito por realizar o concurso, pois a guarda estava realmente defasada. Esse pessoal vai contribuir muito para podermos melhorar nossa abordagem, estar mais presente e atender cada vez melhor a população”, comentou o comandante.

Durante o curso de formação, serão ministradas aulas sobre direitos humanos, técnicas de abordagem, armamentos menos letais, entre outros. O treinamento também contará com a parceria de secretarias municipais como as de Esporte e Lazer (Smel), de Meio Ambiente (SMMA), e Desenvolvimento Econômico e Turismo (Smdet), além de instituições como o Corpo de Bombeiros.

Durante a atual gestão, a Guarda Municipal de Volta Redonda conquistou outros benefícios e investimentos, como a aquisição de 10 viaturas Renault Oroch; a criação da Secretaria da Guarda Municipal, que deixou ser um Departamento subordinado à secretaria municipal de Administração (SMA); a nomeação de um guarda municipal para comandar a corporação; diversos cursos de capacitação.