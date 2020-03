Na tarde desta quarta-feira (dia 11) um homem de 37 anos foi baleado por um policial militar, na Rua do Multirão, no Morro da Conquista, no Bairro Santo Agostinho. Com ele a polícia apreendeu uma pistola 9 mm com 17 balas.

Segundo a PM, agentes foram ao local averiguar uma denúncia de tráfico de drogas e abordaram o suspeito que, inicialmente, não obedeceu a ordem de parada dada pelos policiais. Ele foi perseguido e alcançado, e ainda de acordo com a polícia, entrou em luta corporal, tentou agarrar o fuzil que um dos agentes portava e, depois de empurrá-lo, teria tentado sacar sua pistola. Neste momento o policial atirou.

O homem foi atingido na perna. O Samu foi chamado e o suspeito foi conduzido ao Hospital São João Batista, onde passou por cirurgia.