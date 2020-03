Policiais militares foram mobilizados na tarde deste domingo (dia 15) para comparecer a um morro nas proximidades do Condomínio Alphaville, na Rodovia do Contorno. No local, de difícil acesso, o corpo de um homem foi encontrado perto de uma torre de transmissão de energia elétrica.

Foi constatado que ele apresentava ferimentos que podem ter sido causados por choque.

A suspeita é que o homem tenha sido eletrocutado, mas as circunstâncias da morte ainda são desconhecidas. Segundo a polícia, perto do corpo foi encontrada uma mochila com cópia de uma carteira de identidade, que seria a vítima. O corpo foi removido no fim da tarde para o Instituto Médico Legal.