Uma jovem de 23 anos foi ferida com um tiro no pé, na tarde deste domingo (dia 15), em Barra Mansa. A Polícia Militar tomou conhecimento do fato quando ela deu entrada na Santa Casa de Barra Mansa. Aos PMs, a vítima contou que o autor foi seu ex-companheiro, identificado apenas como Tim, e que o caso ocorreu na Vila Elmira, bairro onde mora o suspeito.

Os agentes foram para a localidade e encontraram Tim, que portava uma pistola calibre 380 com oito munições intactas. O Corsa do suspeito também foi apreendido, porque a PM apurou que ele estava no veículo quando atirou na ex-companheira.

O suspeito foi apresentado na delegacia de Barra Mansa. Foto: Polícia Militar