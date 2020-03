Um idoso de 67 anos foi denunciado por estupro de vulnerável, tendo como vítima uma criança de seis anos de idade, neta de sua companheira. O crime, segundo a mãe da criança, teria ocorrido na madrugada da sexta-feira (dia 13), na casa da família, na Vila Maria. Após tomarem conhecimento do caso, populares agrediram o suspeito, que foi levado para a Santa Casa de Barra Mansa.

Os fatos estão sendo apurados pela Polícia Civil. A criança foi submetida a exame de corpo de delito, no Instituto Médico Legal de Volta Redonda, que confirmou o estupro, segundo um agente. A denúncia foi feita pela mãe da criança no Hospital da Mulher, no bairro Ano Bom, onde a menina foi atendida. O hospital comunicou à Patrulha da Mulher, da Guarda Municipal. A mãe contou que já estava desconfiada de que algo estava ocorrendo porque o idoso tratava sua filha “de forma muito agressiva”.

Ainda segundo ela, a menina contou a uma tia que estava sendo abusada. A mãe disse também que conseguiu filmar com o celular uma parte do ocorrido para comprovar a denúncia. No início da noite, depois do exame no IML, a Patrulha retornava para Barra Mansa para conduzir o idoso à delegacia, quando foi avisada de que ele estava sendo agredido.

A Polícia Militar foi chamada. O suspeito foi levado por uma ambulância do Samu para a Santa Casa de Misericórdia com o nariz fraturado e várias lesões pelo corpo. Ainda na sexta-feira (dia 13), ele foi levado para a delegacia, onde foi verificado que já havia um registro contra ele pelo mesmo tipo de crime, tendo outra criança como vítima.