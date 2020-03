Policiais militares em patrulhamento na tarde deste domingo (dia 15) por Barra Mansa apreenderam um carro com registro de roubo. Foi na Rodovia Presidente Vargas, no Monte Cristo, onde eles abordaram o motorista do Meriva placa DXA-4672, dirigido por um rapaz, de 27 anos.

Ele se apresentou como proprietário do carro, mas não portava nenhum documento do Meriva. O caso foi levado para a delegacia de Barra Mansa, onde foi constado que o carro teve a numeração do motor alterada e que o Meriva consta roubado no dia 29 de dezembro de 2011 na cidade do Rio de Janeiro. O rapaz, segundo a ocorrência da PM, ficou preso por receptação.