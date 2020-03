Policiais Rodoviários Federais estavam em patrulhamento, no sábado (dia 14), quando tiveram a atenção voltada para um Corsa mal estacionado na margem da BR-485, a estrada do Parque Nacional do Itatiaia.

Quando consultaram os dados, verificaram que o Corsa foi furtado em abril de 2010, em Resende. Enquanto os policiais faziam as verificações, um homem chegou ao local dizendo que era o dono do Corsa, alegando que havia adquirido o veículo há poucos meses. Ele foi levado para a delegacia junto com o veículo.