Após recomendação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 3ª Promotoria de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital, o Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, Cardeal Dom Orani João Tempesta, suspendeu a realização de missas presenciais. Dom Orani determinou que os atos litúrgicos sejam celebrados exclusivamente on line, sem público presente.

Também atendendo a recomendação do MPRJ, a Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro dispensou os funcionários de suas funções, implicando no fechamento das igrejas, secretarias e sede da arquidicocese, durante o período em que vigorar, no Estado do Rio, o estado de emergência na saúde pública deflagrado pela escalada de casos de infecção pelo novo coronavírus (Covid-19).

Em sua recomendação, o MPRJ lembra que além do risco de aglomeração nas igrejas, a reunião dos fiéis ou o seu acesso às igrejas para os atos religiosos implica em seu deslocamento pelas vias públicas, por vezes mediante o uso de transporte público, o que vem sendo amplamente contra recomendado por atentar contra as medidas de isolamento social. Além disso, a 3ª PJTC de Defesa da Cidadania menciona que a própria Arquidiocese reconhece em decreto próprio que as tecnologias de transmissão de informações pela internet, televisão e rádio evoluíram o suficiente para que missas possam ser celebradas remotamente e assistidas nos lares, especialmente nas situações críticas como a que enfrentamos, sem que os fiéis sejam privados de tão importante assistência espiritual.

Em resposta ao MPRJ, a Nota da Cúria aos Sacerdotes afirma que os atos litúrgicos passarão a ser celebrados exclusivamente on line, sem público presente, bem como que os funcionários da Arquidiocese foram dispensados, de suas funções, ocorrendo na prática o fechamento das igrejas, secretarias e sede da Arquidiciocese, oferecendo sua total cooperação com os esforços públicos e privados de conter a ameaça de propagação do coronavirus.

