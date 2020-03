Um jovem de 21 anos morreu assassinado a tiros e outro de 22 anos foi ferido também a bala na noite deste domingo (dia 22) em Volta Redonda. O crime ocorreu na Estrada União, atrás do Colégio Pernambuco, no bairro Retiro, por volta das 20h.

A vítima fatal já foi identificada. No local onde ele foi morto, foram apreendidos quatro estojos calibre 380, dois calibre 9 mm, três calibre 45, quatro projéteis, sete embalagens de seda, sete sacolés usados para acondicionar cocaína, um desfiador de fibra de coco, balança digital e 24 g de maconha moída.

A polícia apreendeu ainda um carro que estava no local, que consta como furtado. O rapaz ferido, foi atingido no ombro. Ele levou um tiro no ombro, sendo atendido inicialmente no Hospital do Retiro e, depois, no Hospital São João Batista. As circunstâncias do crime ainda não foram esclarecidas.