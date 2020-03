As medidas determinadas pelas autoridades a fim de evitar a propagação do Covid-19 já causam reflexos nas partes sociais e econômicas. Diversos segmentos empresariais têm sofrido com a redução drástica do movimento ou até mesmo com a interrupção das atividades.

O setor de transporte coletivo é um dos mais atingidos. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros (SindPass) registra a queda na região Sul Fluminense do número de usuários na ordem de 80%.

As empresas de ônibus aderiram às determinações das autoridades de saúde e reduziram o número de ônibus em circulação no Sul Fluminense. “As empresas se veem na obrigação de zelar pela saúde de seus colaboradores, orientando àqueles que compõem o grupo de risco a ficar em suas casas”, salienta a entidade patronal.

Entre as medidas tomadas para evitar não só o contágio dos trabalhadores rodoviários, como também o colapso do sistema, o SindPass estabeleceu aos associados que fosse feita a redução dos horários e da frota em circulação.

“Certamente, tal redução se dará de forma a não prejudicar a população usuária, principalmente os trabalhadores dos serviços essenciais à sociedade, que não serão privados do transporte público, tampouco submetidos a aglomerações nos terminais ou nos próprios ônibus”, destaca.

Os empresários, no entanto, esperam a colaboração do Poder Público, na adoção de medidas a fim de evitar a descontinuidade do serviço de transporte de passageiros, que também é de caráter essencial. “A luta é de toda a humanidade, e somente juntos poderemos superar tamanho desafio”, conclui o comunicado, alertando ainda para que as pessoas fiquem em caso e assim evitem o risco de contaminação.

