Traficantes ligados a uma organização criminosa distribuíram na segunda-feira (dia 23), em redes sociais, uma mensagem decretando toque de recolher para moradores do Açude, em Volta Redonda, por causa do novo coronavírus.

A mensagem se refere especialmente aos moradores do bairro, avisando que o tráfico não quer aglomerações na rua, devendo as pessoas só saírem de casa “para fazer o essencial”, como compras no mercado e farmácia. Diz ainda o texto que, “enquanto o vírus estiver por perto”, não serão tolerados carros de som e festas pelas ruas do bairro. “Não queremos engrossar nas medidas para quem não respeitar as recomendações”, e acrescenta: “Agora é hora de proteger nossa família e amigos. A partir das 20 horas é toque de recolher na comunidade”.

O texto é idêntico ao que está sendo replicado em redes sociais de diferentes comunidades na cidade do Rio de Janeiro, que, segundo o site G1, foi emitido por milicianos e traficantes, sendo destinado a moradores de Rio das Pedras, Muzema e Tijuquinha, na Zona Oeste da capital fluminense.

Até o momento, a Polícia Militar não se manifestou sobre o caso.