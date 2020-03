O prefeito Samuca Silva (PSC) assinou mais dois decretos municipais na segunda-feira (dia 23) visando o combate ao novo coronavírus. Entre as medidas, foram estabelecidas novas medidas para o funcionamento do comércio, como o horário exclusivo para idosos acima de 60 anos. O decreto tem validade, a princípio, por 15 dias.

De acordo com o decreto n° 16.086, estabelecimentos como hipermercados e supermercados deverão oferecer, entre 7 e 8 horas, horário exclusivo para idosos a partir de 60 anos. Crianças com até 12 anos não podem frequentar os locais.

“Ainda pedimos para que o estabelecimento recomende aos idosos utilizarem os estabelecimentos nesse horário, visando assim menor aglomeração e contato com mais pessoas fora da faixa de risco e que podem ser assintomáticas, ou seja, que podem ter contraído o vírus mas sem ter sintomas”, disse Samuca.

Ainda de acordo com o decreto, dentro da loja, o volume de pessoas deverá se limitar a uma pessoa para cada dez metros quadrados. E ainda indicar, por meio de marcação no piso, a necessidade de distanciamento de pelo menos um metro e meio entre os consumidores.

Também foi ampliado no atual decreto estabelecimentos que podem ficar abertos até as 20 horas: além de materiais de construção, podem abrir as portas lojas de tintas, marmorarias, vidraçarias e estabelecimentos afins.

“Nossa intenção é reduzir o número de pessoas nas ruas para evitar o contágio em massa. Não há motivo para pânico, mas este vírus é devastador, principalmente no idoso. Não saia de casa, preserve sua família. Estamos fazendo tudo para proteger as pessoas. O próximo passo será o início da instalação do nosso plano operativo, que dará início nesta terça-feira”, destacou Samuca.