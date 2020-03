A Prefeitura de Resende afirmou que, durante esta semana, os profissionais de saúde do Hospital de Emergência Sérgio Henrique Gregori estão passando por um treinamento de biossegurança, cujo objetivo, segundo a administração municipal, é preparar a equipe para triagem e confirmação da doença na rede pública de saúde.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o treinamento acontece em uma área externa do HME. Em um ponto específico e definido estrategicamente, uma nova estrutura foi montada para recepcionar possíveis pacientes do novo coronavírus na cidade. Durante a capacitação, todos os pontos que envolvem a doença serão debatidos, abordando temas que vão desde o proceder no diagnóstico até as medidas de segurança no período de tratamento.

“O treinamento é uma forma de trazer informação e alinhar os profissionais, já que Novo Coronavírus é uma novidade para a medicina e precisa ser tratado com todo cuidado possível para evitar o contágio. Tendo em vista a projeção de crescimento da doença no país, a Prefeitura está se preparando preventivamente e fortalecendo a estrutura da saúde pública do município para o caso de receber algum caso”, explicou o Secretário Municipal de Saúde, Tande Vieira.

Pronto-Socorro liberado e visitações limitadas

Na semana passada, a Prefeitura de Resende realizou entrega do Pronto-Socorro do Hospital de Emergência e anunciou um novo modo de visitação para pacientes internados na unidade, que é considerada de referência na região, pensando na prevenção ao coronavírus. A entrega do Pronto-Socorro foi antecipada graças a rápida ativação do Plano Municipal de Contingência, que possibilitou a agilidade no andamento das obras

Higienização de locais de grande circulação

Outras posturas estão sendo tomada pela gestão municipal, como a higienização e limpeza das áreas que em geral concentram grande circulação de pessoas. Uma equipe formada por cinco pessoas trabalha em ritmo intenso para atender todas as localidades, previamente identificadas pelas autoridades de saúde. Vale lembrar que o serviço já acontecia antes da pandemia, mas foi intensificado como mais uma maneira de ajudar a evitar a circulação do vírus em território municipal.

Foto: Carina Rocha/Ascom Resende