A Prefeitura de Volta Redonda iniciou na manhã desta sexta-feira (dia 27), a vacinação, em modelo drive thru, contra a gripe H1N1. Num primeiro momento, apenas os idosos com mais de 80 anos serão vacinados. Os postos de imunização foram montados na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília; a Avenida Sávio Gama, próximo ao ponto final do Tarifa Comercial Zero, na entrada do Eldorado; o Aero Clube, em frente aos campos de futebol; e o bairro São Luiz, em frente ao posto de vistoria do Detran-RJ.

Segundo informações do Jornal Aqui, na Praça Brasil, onde a prefeitura montou um QG de vacinação, automóveis fazem fila nas ruas 33, 16, 14 e em frente ao Sider Shopping. A fila que sai da Praça em direção à 33, só acaba na altura do Rua 26, quase dois quarteirões a frente.

A campanha de vacinação contra a H1N1 já imunizou 11 mil dos 32.919 idosos de Volta Redonda. A expectativa da Secretaria de Saúde, é de começar a vacinar, a partir do dia 16 de abril, profissionais das forças de segurança e salvamento, professores e doentes crônicos.