Um homem suspeito de gerenciar o tráfico no bairro Vila Brasília foi preso na manhã desta terça-feira (dia 31), em ação conjunta das polícias Civil e Militar. Ele portava uma pistola de uso restrito.

Denúncia anônima levou os policiais ao endereço do homem suspeito. Um cerco ao imóvel foi montado, mas ele ainda tentou pular o muro. Ele acabou capturado por policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e do Serviço Reservado do 28º Batalhão.

A ocorrência foi registrada na 93ª DP –

Fotos: Evandro Freitas

Segundo os policiais, a arma calibre 9 mm foi encontrada no interior da casa do preso, que não teve a identidade revelada. Os agentes apreenderam ainda 28 munições e um rádio de comunicação.