Em nota enviada à Folha do Aço, a Unimed Volta Redonda esclareceu que o idoso de 76 anos que morreu no Hospital da Unimed não participou da assembleia de cooperados, conforme reportagem publicada no site no site no dia 4 de abril.

“A assembleia é realizada exclusivamente para médicos cooperados e o idoso não faz parte desse grupo. Portanto, não estava presente”, diz trecho da nota.

“A Cooperativa informa que para a realização do encontro disponibilizou máscaras e álcool em gel, separou as cadeiras considerando a distância preconizado pelos órgãos oficiais e recomendou que as pessoas com síndromes gripais não participassem. Esclarece ainda que segue rigorosamente todas as normas determinadas pelo Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde (OMS).

O idoso morreu no final da noite de sexta-feira (dia 3) em consequência do novo coronavírus. O paciente estava internado no Hospital da Unimed.