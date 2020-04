A Polícia Militar prendeu no início da noite de terça-feira (dia 7) um homem suspeito de assaltar uma doceria do bairro Barreira Cravo, em Volta Redonda. Ele rendeu duas funcionárias da loja e em seguida fugiu levando o dinheiro do caixa. O valor não foi informado.

Toda a ação criminosa foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento. O acusado, de 19 anos, foi preso portando o simulacro que utilizou no momento do assalto. Um aparelho celular também foi apreendido.

Simulacro utilizado no crime. Foto: Polícia Militar

O jovem foi levado à 93ª DP, onde o caso foi registrado. A polícia apura a participação do assaltante em outros crimes. Possíveis vítimas podem comparecer à delegacia para reconhecimento.