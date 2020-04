Um acidente ocorrido no meio da tarde desta quinta-feira (dia 9) na Serrinha de Arrozal, próximo à entrada de Volta Redonda pelo bairro Roma, resultou na morte dos dois ocupantes do Corolla Etios placa KZH-8756. O carro era dirigido por Marcelo Takeo Machado Nagase, de 27 anos, que estava acompanhado da mãe, Maria Veraneide Machado Nagase, de 62 anos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os dois vinham para Volta Redonda, onde moravam na Rua 42, na Vila Santa Cecília, quando o carro ficou desgovernado e se chocou violentamente com um paredão de pedra à margem da rodovia. O choque foi tão forte que o corpo do motorista foi lançado para fora do veículo. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas.

Os corpos de Maria Veraneide Machado Nagase, de 62 anos, e seu filho Marcelo Takeo Machado Nagase, de 27, devem ser liberados agora de manhã do Instituto Médico Legal de Volta Redonda. O sepultamento de mãe e filho está marcado para logo mais, às quatro e meia da tarde, no Portal da Saudade. Foto: Polícia Rodoviária Federal