A Polícia Militar prendeu nesta quinta-feira (dia 9), na Avenida Francisco Evangelista Delgado, no bairro 207, em Volta Redonda, um homem de 28 anos que, no dia 13 de fevereiro deste ano, confessou ter participado do assalto à funcionária da empresa Malta Soluções em, Aço, em Barra Mansa.

No roubo, ocorrido no dia 7 daquele mês, foram levados R$ 53.700. Uma semana depois o suspeito foi localizado também pela PM e levado à delegacia, onde não só confirmou a participação, como indicou o comparsa, revelando que o assalto foi planejado por outro empregado da empresa, que fica na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Ano Bom.

Ele foi identificado a partir de imagens de câmeras de segurança, em que aparece com o outro suspeito numa motocicleta. Na ocasião em que prestou depoimento, ele foi liberado por não ter havido flagrante. Agora, no entanto, ele foi preso com base em ordem judicial, sendo apresentado na delegacia de Barra Mansa, onde o mandado foi cumprido. Foto: Reprodução/Video