O prefeito Samuca Silva (PSC) divulgou nesta sexta-feira (dia 17) um estudo técnico, a fim de viabilizar a reabertura, de forma flexibilizada, do comércio no município em meio a pandemia do coronavírus. Segundo Samuca, as medidas passam por pilares como o monitoramento dos casos suspeitos e a disponibilidade de leitos na rede municipal. As informações foram divulgadas durante mais uma transmissão do prefeito nas redes sociais.

A cada dois dias, a prefeitura irá apresentar o número de casos suspeitos e sua evolução. Se este crescimento se manter abaixo de 5%, o comércio será aberto com mais facilidade, conforme afirmou, Samuca.

Outro fator que influenciará diretamente o funcionamento do comércio, é a quantidade de leitos disponíveis na rede de saúde do município. O prefeito afirmou que, se até o dia 28, menos de 50% dos leitos de terapia intensiva do município, e um índice inferior a 70% do Hospital de Campanha, que será inaugurado na semana que vem, estejam ocupados, a abertura de lojas poderá ser autorizada.

Novamente, foi possível ouvir buzinas durante a transmissão de Samuca, que se limitou a dizer “tem gente que faz barulho e tem gente que trabalha”, aproveitando a oportunidade para anunciar a convocação de uma reunião, para ouvir os trabalhadores de Volta Redonda. “Na próxima segunda-feira, irei receber representantes de diversas classes trabalhadoras do município. Já ouvi os empresários e, agora, quero ouvir o trabalhador”, disse.

Samuca ainda cometou sobre a reunião que teve com o MPRJ, que permitiu dentre outras coisas, a reabertura de óticas já a partir deste sábado (dia 18), que conforme entendimento do órgão, trata-se de uma questão de saúde. Também ficou autorizado que, na próxima quinta-feira (dia 23), Dia de São Jorge, a imagem do Santo percorra a cidade, mas sem qualquer carreata, a pedido da Igreja Católica.

Casos

Os casos confirmados evoluíram nas últimas 24 horas. Na quinta-feira (dia 16), eram 162, já no boletim desta tarde, 174 foram registrados. O número de suspeitas também cresceu. Já são 800 pacientes em observação e aguardando o resultados dos exames.

No momento, são 33 pacientes internados por suspeita da doença, e outros 6 com casos confirmados. A cidade do Aço segue com sete óbitos causados pelo Covid-19.