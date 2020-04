Um homem, ainda não identificado foi assassinado a tiros, na saída do Acesso Oeste, no km 311 da Via Dutra, em Resende. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, agentes encontraram o corpo no início da manhã desta segunda-feira (dia 20).

No local do crime, policiais encontraram 17 cápsulas de fuzil calibre 5.56 e duas de pistola .40. De acordo com informações colhidas no local, um veículo se aproximou da motocicleta ainda em movimento, e os ocupantes efetuaram diversos disparos contra o motociclista. A ocorrência foi apresentada na delegacia de Resende. Foto: Polícia Rodoviária Federal.