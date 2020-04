Policiais militares aprenderam na noite deste domingo (dia 19) uma espingarda calibre 12, mais de R$ 2000 em espécie e duas fardas utilizadas pela PM, em uma casa, na rua João Benício Ribeiro, no bairro Chalé, em Pinheiral.

Segundo a PM, a apreensão ocorreu após agentes flagrarem, um homem, que não teve a idade informada e que já havia sido denunciado, usando um Sienna prata para traficar drogas em Pinheiral.

Durante a abordagem, o homem confessou que guardava diversos materiais do tráfico em sua casa. No local, os policiais apreenderam uma espingarda calibre 12, duas fardas da polícia militar, um par de coturnos, um facão, três facas, uma algema, uma balança de precisão, duas trouxinhas com maconha seca picada, sete tabletes do mesmo entorpecente e R$ 2066 em dinheiro.

O homem foi levado à delegacia de Pinheiral, onde a ocorrência foi registrada. Ele responderá por tráfico de drogas.