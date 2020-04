A Prefeitura de Volta Redonda realizou nesta quinta-feira (dia 23), a distribuição de máscaras para a população. Equipes da Saúde realizaram a entrega nos bairros Roma e Vila Rica – Três Poços, contemplando também os moradores do programa “Minha Casa, Minha Vida”. A cidade recebeu a doação de 45 mil máscaras da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) para serem entregues à população.

Para a moradora Ângela da Silva Cunha, do bairro Três Poços, a população está entendendo a gravidade da pandemia e muitos já estão se conscientizando. “Acho que os moradores não estavam acreditando no que estava acontecendo, mas graças a Deus muitos perceberam a gravidade. Achei muito importante essa distribuição de máscaras, sei que quando todos estão usando o equipamento diminui bastante a possibilidade de contagio. Estou vendo todas as ações que a prefeitura vem realizando, estão todos de parabéns”, comentou a moradora.

Apenas nesta quarta-feira (dia 22), ocorreu a distribuição em nove pontos diferentes da cidade: Avenida Amaral Peixoto, no Centro; Avenida Paulo de Frontin, no Aterrado; e nos bairros Vila Santa Cecília, Retiro, São Luiz, Santo Agostinho, Santa Cruz, Siderlândia e Açude.

A máscara é um equipamento simples e eficiente, um grande aliado no combate à Covid-19. Quando utilizado corretamente, protege a própria pessoa e, principalmente, as que estão ao redor dela. As unidades doadas pela CSN são feitas de tecido em 100% algodão em cor branca e reutilizáveis. Elas podem ser lavadas em solução com água e sabão. Cada embalagem, que é entregue lacrada, vem com uma máscara.

Segundo Joselito Magalhães, secretário de Projetos Especiais e Captação de Recursos, responsável pela logística da distribuição das máscaras, além da entrega do equipamento, as equipes oferecem orientações de combate ao vírus. “Mesmo sendo feriado estadual estamos distribuindo as máscaras para contemplar mais pessoas. As equipes ficam circulando pelos bairros, privilegiando locais onde está o maior fluxo de pessoas. Hoje, fomos ao bairro Roma e Vila Rica –Três Poços para descentralizar a distribuição e, principalmente, oferecer proteção à população mais vulnerável”, explicou. Foto: Evandro Freitas