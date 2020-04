O ministro da Justiça, Sérgio Moro, pediu demissão nesta quinta-feira (dia 22), segundo informações do Jornal Folha de São Paulo. De acordo com a publicação, Moro teria ficado insatisfeito com a mudança no comando da Polícia Federal, que havia sido anunciada por Jair Bolsonaro.

Em reunião na manhã de hoje, o presidente teria comunicado a mudança, que deve ocorrer nos próximos dias, ao ministro que, prontamente, pediu demissão do cargo.

A chefia da Polícia Federal é ocupada, atualmente, por Maurício Valeixo, que foi indicado por Moro, e tem a total confiança do ministro. Ainda em 2019, Bolsonaro manifestou seu desejo de trocar o comando da PF, a fim de ter mais controle sobre o órgão.

Por volta das 15h de hoje, o Ministério da Justiça publicou uma nota oficial, negando que Moro tenha pedido demissão. No entanto, fontes de dentro do Ministério, afirmaram ao portal UOL, que realmente ouve o pedido por parte do atual ministro. Foto: Reprodução/Redes Sociais