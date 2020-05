Agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam na manhã desta sexta-feira (dia 1), no km 227, da Via Dutra, em Piraí, cerca de 35 kg de maconha em tabletes, que estava escondida dentro da caixa de ar de um Chevrolet Meriva, com placa de Ponta Porã (MS).

Segundo informações da PRF, o motorista do veículo,um jovem de 22 anos, apresentou nervosismo durante a abordagem, o que levou os agentes a realizarem uma revista minuciosa. As drogas foram encontradas na caixa de ar do carro, e o rapaz recebeu voz de prisão

Os policiais ainda observaram que um Renault Sandero realizava a escolta do jovem, seguindo à frente e informando sobre atividades policiais ao longo da rodovia. Outra guarnição da PRF conseguiu interceptar o “batedor”, um homem de 40 anos.

Os dois veículos foram levados ao Pátio da PRF.

Os dois foram levados a delegacia de Piraí. O jovem foi preso por tráfico de drogas e o homem, por associação ao tráfico. Fotos: Polícia Rodoviária Federal